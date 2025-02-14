В пабликах расходится новость о том, что глава Пентагона Пит Хегсет не исключил передачи Украине ядерного оружия.

При этом ссылаются на издание Breitbart News, которому он дал интервью.

Однако в самой статье прямой цитаты Хегсета об этом нет.

Сначала идет фраза редакции о том, что он "не исключил передачи ядерного оружия, но, в конечно счете, все зависит от президента Трампа".

А далее идет такая цитата Хегсета.

"Я здесь не для того, чтобы что-то объявлять возможным или невозможным. Это не моя работа. Это работа президента. Он лидер, он мастер переговоров и заключения сделок", - сказал министр обороны США. Ядерное оружие в своих цитатах и дальше по интервью он не упоминал.

Также в статье не приведен вопрос, на который отвечал Хегсет.

В издании отметили, что президент Украины Владимир Зеленский ранее просил у Запада ядерное оружие, если Украину не берут в НАТО. Однако ранее представитель Трампа Пит Келлог отверг такую возможность, назвав вероятность "где-то между малой и нулевой".

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в случае отказа России поддержать мирный план по Украине, против РФ могут быть введены новые санкции. Также он не исключил увеличение военной помощи Киеву, включая отправку американских войск.