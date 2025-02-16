В понедельник готовятся представить новую модель искусственного интеллекта "Grok 3" от Илона Маска. Об этом он сообщил на своей странице в Х.

"Выпуск Grok 3 с демоверсией в понедельник в 20:00 по тихоокеанскому времени. Самый умный ИИ на Земле", - написал Маск.

На Всемирном правительственном саммите в Дубае он заявил, что его Grok 3 превзойдет все конкурирующие инструменты, выпущенные ранее.

Планируют, что Grok 3 будет абсолютно бесплатным. Также он будет абсолютно без цензуры.

Grok 3 способен решать сложные логические задачи и понимать контекст на более глубоком уровне. Он будет обрабатывать не только текст, но и изображение.

Напомним, китайская модель искусственного интеллекта от стартапа DeepSeek впервые обошла ChatGPT, став самым рейтинговым бесплатным приложением, доступным в App Store. Модель также "вызвала панику по всей Кремниевой долине".

Ранее Макс заявил, что искусственный интеллект может стать умнее человека уже к концу следующего года.

Научные СМИ пишут, что если прогноз Маска станет реальностью, то уже в следующем году может появиться сильный искусственный интеллект, который будет способен выполнять задачи, применяя когнитивные способности, подобные человеческим.