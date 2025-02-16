План экс-президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца по обмену Алексея Навального, который мог бы спасти жизнь российскому оппозиционеру, сорвала глава МИД Германии Анналена Бербок.

Такой вывод можно сделать из расследования, опубликованного немецким журналом Der Spiegel.

Издание пишет, что накануне представители правительств США и Германии работали над планом освобождения Навального из тюрьмы в РФ. Со своей стороны Берлин должен был передать Москве киллера ФСБ Вадима Красикова, находящегося в тюрьме на территории Германии. Красиков был ключевой фигурой в готовящемся обмене, так как он представлял интерес для главы РФ Владимира Путина. Однако выдаче Красикова долгое время противилась Бербок, что сильно затянуло время переговоров. Когда же основные договорённости обмена всё же были согласованы, и его подготовка вышла на финальный этап, Навальный умер в российской колонии.

"Некоторые полагают, что президент России Владимир Путин приказал убить своего оппонента, чтобы Запад не смог его освободить. Другие считают, что США и Германия слишком долго медлили, чтобы обмен удался. Если предположить это правдой, все причастные должны спросить себя, был бы жив Навальный, если бы работа над его обменом шла быстрее? Это касается и министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, возможно, даже в большей степени – в течение нескольких месяцев она отбивалась от американских попыток сближения, отклоняла просьбы доверенных лиц Навального и блокировала соглашение с правительством Германии", – пишет издание.

В середине апреля 2023 года жена Навального Юлия и соратница оппозиционера Мария Певчих отправляются в Берлин на встречу с Бербок.

"Навальная упоминает об обмене пленными, в котором могут участвовать ее муж и убийца из Тиргартена. Бербок спрашивает, не собирается ли Навальный после освобождения сразу же вернуться в Россию, как он сделал это после отравления в 2020 году. Навальная отвечает отрицательно. Министр также обеспокоена тем, что обмен может способствовать появлению новых российских киллеров на Западе. Её опасения носят принципиальный характер: Красиков – осуждённый убийца, его нельзя просто так отпустить", – рассказывает Spiegel.

Из статьи можно сделать вывод, что Бербок в целом дала понять, что она против идеи обмена.

"Именно Бербок спускала на тормозах дело Навального", – пишет издание.

Лишь много позже после того как "Шольц лично отчитал Бербок", глава МИД ФРГ прекращает сопротивление и даёт согласие на выдачу в РФ Красикова.

Вскоре после этого Роман Абрамович, который участвовал в переговорах, сообщил, что получил взаимный положительный ответ из Кремля.

И даже ещё вечером накануне смерти Навального глава канцелярии Шмидт не терял оптимизма по поводу того, что с таким трудом достигнутый обмен заключёнными теперь действительно может увенчаться успехом.

Но время уже было упущено – Навальный умер.

Между тем, спустя год после несостоявшегося обмена в российской оппозиции, потерявшей своего харизматичного лидера, продолжаются распри.

Об этом пишет информационное агентство Associated Press в годовщину смерти Алексея Навального.

За эти двенадцать месяцев "противники режима Путина так и не смогли сформировать единый фронт и чёткий план действий против Кремля", говорится в публикации.

Вместо этого конкурирующие группы продолжают обмениваться обвинениями, которые некоторые расценивают как попытку дискредитировать друг друга и побороться за влияние.

В августе в результате обмена заключёнными на свободу вернулись другие видные диссиденты, такие как Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза, что обещало оживить оппозиционное движение, ослабленное уходом Навального.

"Однако пока они не пошли дальше встреч с западными чиновниками и своими сторонниками в изгнании, а также проведения нескольких митингов — эти действия едва ли смогут повлиять на военные усилия Путина или его постоянно расширяющиеся репрессии", – отмечает АР.

Ранее "Страна" подробно писала о разногласиях между сторонниками Навального и Ходорковского внутри российской оппозиции.

Напомним, вдову Навального раскритиковали в ФРГ за высказывания о войне в Украине.