В столице Украины для гражданского использования могут открыть Южный мост.

Об этом сообщил глава Киевской городской администрации Тимур Ткаченко в своём телеграм-канале.

"Будем и здесь восстанавливать нормальное соединение между правым и левым берегом. Проговорил с военными – потребности закрытия Южного моста, которая была раньше, нет. Возможна дополнительная регулировка движения, но в целом есть понимание, что ограничения можно ослабить. На следующее заседание Совета обороны Киева, помимо других вопросов, внесу на рассмотрение возобновление движения по Южному мосту для всех киевлян", – написал он.

Напомним, Глава Киевской ГВА обвинил Кличко в том, что он мешает бороться с теневыми схемами траты бюджетных средств.

Ранее по распоряжению КГГА в Киеве усилили проверки транспорта.

Ткаченко пояснил, что принимаемые меры необходимы, чтобы восстановить порядок и доверие и улучшить качество перевозок. По его словам, то, что сейчас происходит в столице – это только первый этап. В соцсетях пишут, что киевским перевозчикам выставлены миллионные штрафы.