Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген расплакался на церемонии закрытия мероприятия. Он заявил, что конференция "стала кошмаром для ЕС".

Его слезы участники конференции встретили аплодисментами.

Хойсген назвал форум "одним из самых важных" среди всех предыдущих. Он отметил, что конференция "внесла много ясности".

Глава конференции также заявил, что переговоры с Россией бессмысленны, пока Владимир Путин не понес ответственности за вторжение, а "США как будто на другой планете".

"Мы также заметили, что даже сенаторы-республиканцы очень осторожны в публичных выступлениях, потому что они боятся своего президента", – сказал он.

По словам Хойсгена, конференция изначально задумывалась как платформа для укрепления трансатлантических отношений, однако после речи вице-президента США Джей Ди Вэнса возникли опасения по поводу единства ценностей.

"Мы должны опасаться, что наша общая ценностная база уже не такая общая", - заявил Хойсген и завершил речь, вытирая слезы.

Соратник Трампа Илон Маск прокомментировал выступление в Х, написав, что Хойсген "жалкий".

Напомним, в своей речи на Мюнхенской конференции Вэнс резко раскритиковал Европу и дал понять, что американская политика идет в другом направлении.

Вчера бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис поделился мрачными мыслями по поводу итогов Мюнхенской конференции.