Глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген, который расплакался на церемонии закрытия из-за речи вице-президента США Джея Ди Вэнса, в 2018 году смеялся во время речи Дональда Трампа.

В соцсетях вспомнили, как Хойсген весело улыбался под речь президента США в ООН, где тот критиковал идеологию глобализма.

Теперь же он считает, что нынешняя Мюнхенская конференция "стала кошмаром для ЕС".

Напомним, Хойсген заявил, что конференция в Мюнхене изначально задумывалась как платформа для укрепления трансатлантических отношений, однако после речи вице-президента США Джея Ди Вэнса возникли опасения по поводу единства ценностей.

"Мы должны опасаться, что наша общая ценностная база уже не такая общая", - заявил Хойсген и завершил речь, вытирая слезы.

Как мы писали, в своей речи на Мюнхенской конференции вице-президент США Вэнс резко раскритиковал Европу и дал понять, что американская политика идет в другом направлении.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.