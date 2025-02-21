На выставке Defense Tech Innovations Forum 2025 впервые представили украинскую крылатую ракету-дрон "Трембита".

Об этом сообщают телеканал Армия TV и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

На выставке представили ее меньшую версию, исполняющую роль фальшь-цели.

Заявленная дальность полета дрона составляет до 200 км, боевая часть – 20 кг (у "Шахеда" вдвое больше), скорость - 150 метров в секунду. Стоимость "Трембиты" равна 4 тысячам долларов.

"Провели крупнейший форум оборонных инноваций за всю историю Украины – Defense Tech Innovations Forum. Участники Brave1 представили сотни разных технологий – от БПЛА до ракет", - написал Федоров.

По его словам, за три года в Украине появилось более 1 500 компаний по производству дронов, ракет, роботов и средств РЭБ.

Напомним, в начале января СМИ писали, что работа над дальнобойной версией украинской ракеты-дрона "Трембита", способной ударить по Москве, займет еще около года.

Война в Украине идет 1094-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 21 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

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