Преданный. Немецкий журнал опубликовал статью о разделе Украины США и Россией с портретом Зеленского
Девятый номер немецкого журнала Der Spiegel за текущий год вышел с анонсом материала под заголовком "Преданный" и портретом Владимира Зеленского на обложке.
"Сначала Зеленский, скоро мы? Радикальный уход США от своих союзников", – гласит подзаголовок заглавной статьи выпуска.
Как пишет издание, размышляя о разных ролях украинского президента за время войны, у Зеленского и Украины сейчас впервые нет никакой роли.
"Бывший актер Владимир Зеленский вынужден признать, что даже не знает пьесу, в которой ему теперь предстоит принять участие", – добавляет Der Spiegel.
Издание констатирует, что Дональд Трамп "относится к Украине как к объекту и хочет договориться с Владимиром Путиным о ее умиротворении, разделе и использовании".
При этом "попытка Зеленского завоевать расположение Трампа пока провалилась, о чем свидетельствуют яростные нападки Трампа в его адрес".
Напомним, на днях Трамп назвал президента Украины "диктатором без выборов" и призвал скорее провести выборы, иначе у Зеленского "не останется страны".
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