Девятый номер немецкого журнала Der Spiegel за текущий год вышел с анонсом материала под заголовком "Преданный" и портретом Владимира Зеленского на обложке.

"Сначала Зеленский, скоро мы? Радикальный уход США от своих союзников", – гласит подзаголовок заглавной статьи выпуска.

Как пишет издание, размышляя о разных ролях украинского президента за время войны, у Зеленского и Украины сейчас впервые нет никакой роли.

"Бывший актер Владимир Зеленский вынужден признать, что даже не знает пьесу, в которой ему теперь предстоит принять участие", – добавляет Der Spiegel.

Издание констатирует, что Дональд Трамп "относится к Украине как к объекту и хочет договориться с Владимиром Путиным о ее умиротворении, разделе и использовании".

При этом "попытка Зеленского завоевать расположение Трампа пока провалилась, о чем свидетельствуют яростные нападки Трампа в его адрес".

Напомним, на днях Трамп назвал президента Украины "диктатором без выборов" и призвал скорее провести выборы, иначе у Зеленского "не останется страны".

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