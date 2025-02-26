В ближайшие дни Вооруженным силам Украины придется покинуть село Константинополь на запорожской трассе западнее Курахово.

Об этом сообщил военнослужащий ВСУ с позывным Мучной.

"Враг очень сильно атакует в Константинополе, пытается выбить нас из западной части, дела действительно очень плохи, в ближайшие дни придется отходить в Богатырь", – написал Мучной.

Также, по его словам, армия РФ проводит "стабилизационные мероприятия в западной части Андреевки и продвигается выше по посадкам в восточные окраины Алексеевки".

Об активизации атак на Константинополь и продвижении в районе Андреевки сообщают и российские военные паблики.

Ранее военный паблик Deep State сообщал, что россияне активно продвигаются под Андреевкой на запад от Курахово.

Война в Украине идет 1099-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 26 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

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