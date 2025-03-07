В Вооруженных силах Украины назначили новую советницу по гендерным вопросам. На такую должность назначена активистка Оксана Григорьева.

Об этом сообщает пресс-центр Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Целью работы новой советницы является "обеспечение взаимной координации между родами и видами войск и Министерством обороны Украины, а также разработка и реализация комплексной гендерной стратегии в ВСУ".

"Гендерное равенство является частью Стратегии национальной безопасности Украины и одной из целей устойчивого развития", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что внедрение гендерной политики является одним из условий вступления Украины в Евросоюз и НАТО.

Ранее Григорьева занимала должность советницы по гендерным вопросам Командования Сухопутных войск ВС Украины.

Напомним, в конце февраля генерал-майора Андрея Гнатова, который был командующим "Хортицы", назначили заместителем начальника Генштаба ВСУ.

Ранее на должность заместителя министра обороны Рустема Умерова Кабинет министров назначил генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка.