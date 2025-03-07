Президент США Дональд Трамп раскритиковал соглашение о безопасности Соединенных Штатов с Японией.

Он обратил внимание, что согласно условиям данного договора, США обязаны защищать Японию в случае внешней агрессии, однако Япония не несет аналогичных обязательств по отношению к Соединенным Штатам.

"У нас есть интересный договор с Японией, что мы должны защищать их, но они не должны защищать нас... Кто заключает эти сделки?" - заявил президент США.

Bloomberg пишет, что недовольство Трампа договором, вероятно, вызовет опасения в Японии, что он в конечном итоге нацелится на получение нового соглашения по безопасности или торговле от Токио, которому до сих пор удавалось избегать попадания в центр его недовольства с тех пор, как он вступил в должность во второй раз в январе. Положительное сальдо торгового баланса страны по отношению к США, вероятно, останется источником раздражения для президента США.

Напомним, президент Владимир Зеленский хочет получить от Трампа гарантии безопасности США для Украины.

При этом летом 2024 года Украина и Япония на саммите G7 в Италии также заключили соглашение о безопасности.