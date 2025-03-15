Западные СМИ разошлись во мнениях, окружены ли украинские войска в Курской области, как об этом заявил президент США Дональд Трамп.

NBC News со ссылкой на американского военного чиновника, пишут, что российские войска приближаются к украинским войскам в Курске.

По словам источника, армия РФ практически полностью окружила украинские войска в Курской области, а некоторые украинские подразделения были вынуждены оставить свою технику при отступлении.

Появляется все больше признаков того, что Россия может "очень скоро" вернуть себе территории Курской области.

"Потеря контроля над Курской областью станет ударом для Киева, поскольку украинское правительство рассматривает эту территорию как ценный рычаг в любых будущих мирных переговорах", - говорится в статье.

При этом журнал Forbes пишет, что окружения украинцев под Курском нет.

"Украинцы избиты. Но они не окружены. Это ложь", - говорит оператор БПЛА с позывным "Кригсфоршер".

О том, что ВСУ не окружены, говорит и основатель аналитической группы Frontelligence Insight, военный блогер Татаригами.

Издание напоминает, что в конце февраля россияне нанесли "сокрушительный удар" беспилотниками по основной линии снабжения украинского гарнизона в Судже.

"25 февраля, элитная группа российских беспилотников - Центр перспективных беспилотных систем "Рубикон" - нанесла сокрушительный удар по основной линии снабжения украинского гарнизона в Судже. Используя то, что аналитик Эндрю Перпетуа назвал "продвинутой тактикой беспилотников", включая тщательно продуманные засады с использованием множества взрывоопасных дронов, "Рубикон" быстро вывел из строя сотни украинских машин и, по сути, задушил украинские бригады в Курске. Через две недели, в понедельник или вторник, выжившие украинцы вырвались из Курска, оставив после себя ценную тяжелую технику, но сохранив тысячи жизней", - пишет Forbes.

Таким образом подчеркивается, что ВСУ по большей части вышли из отрезанной части своего плацдарма несколько дней назад и об окружении речь не идет.

Напомним, Генеральный штаб ВСУ отрицает, что ВСУ попали в окружение в Курской области.