Наступление ВСУ в Курской области может оказаться самой дорогой ошибкой Киева. Так пишет Telegraph.

Вынужденный отход Украины из Курска делает мирные переговоры с Россией более вероятными.

"Действительно, если бы Путин не смог вытеснить украинскую армию, он вряд ли даже задумался бы о мирных переговорах. Он бы потребовал, чтобы Киев первым ушел с его территории", - пишет издание.

Киев также надеялся, что ввод войск на российскую территорию заставит Путина развернуть значительные силы для ее возвращения, тем самым ослабив давление на линии фронта в Донецкой области, но это не сработало. Вместо этого Россия сдерживала и атаковала Курский выступ ограниченными силами и призвала северокорейские войска для восполнения численности, пишет Telegraph.

"Возможно, в высшем командовании Киева политические, а не военные соображения доминировали при принятии решений. Когда началась операция, выборы в США были совсем близко, и возникла необходимость усилить поддержку как в республиканском, так и в демократическом лагере, а также в Европе", - говорится в статье.

Важно было продемонстрировать силу перед переговорами, но неспособность Запада в течение трех лет адекватно укрепить боеспособность Украины привела к противоположной позиции.

"Поражение под Курском является трагической аллегорией ужасной ситуации, в которой сейчас оказалась Украина", - пишет издание.

Итальянская La Repubblica считает, что наступление ВСУ в Курской области стало военной ошибкой и "неосторожным политическим шагом".

То, что должно было послужить украинским властям козырем в переговорном процессе об обмене территориями, сейчас может вернуться бумерангом, пишет издание.

Ранее мы писали о том, что западные СМИ разошлись во мнениях, окружены ли украинские войска в Курской области, как об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Напомним, Генштаб ВСУ отрицает слухи о том, что ВСУ попали в окружение в Курской области.