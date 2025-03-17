Российский рубль продолжает укрепляться - уже меньше 84 рублей за доллар.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Эксперты считают, что Центробанк оставит ключевую ставку на уровне 21%, что поддерживает привлекательность рублевых сбережений и снижает спрос на валюту. До конца марта доллар может торговаться в диапазоне 82–89 рублей.

Укрепление рубля происходит на фоне информации о завтрашнем разговоре главы Кремля Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которые могут объявить о договоренностях по перемирию в Украине.

Между тем, как сообщает Bloomberg, Путин разрешил отдельным западным предприятиям заниматься продажей российских ценных бумаг. Так, согласно опубликованному указу, Путин позволил зарегистрированному в США фонду 683 Capital Partners LP приобретать ценные бумаги российских компаний, что ранее принадлежали примерно дюжине западных инвестиционных и хедж-фондов.

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