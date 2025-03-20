Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналисткой американского телеканала Fox News Лаурой Ингрэм в Овальном кабинете нажал на "красную кнопку".

Видео опубликовал телеканал в соцсети X.

"Она прямо здесь. Каждый думает, что она ядерная. Они говорят, что если я ее нажму, то миру наступит конец", - сказал Трамп и нажал.

Ранее СМИ писали, что это кнопка Diet Coke, нажимая на нее президент вызывает помощника, который приносит ему колу. Трамп ввел еще в свой первый срок. Предыдущий президент Джо Байден ее убрал, а теперь Трамп снова вернул.

Напомним, журналистка во время брифинга на военной базе Эндрюс в американском штате Мэриленд случайно задела микрофоном лицо президента США. Трамп на это заявил, что корреспондентка только что смогла "прорваться на телевидение".

Ранее он признался, что шутил, когда обещал закончить войну в Украине за 24 часа.

"Ну, я немного шутил, когда говорил это. На самом деле я хочу всё уладить. И думаю, что это мне удастся", – рассказал Трамп.