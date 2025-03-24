У президента Украины Владимира Зеленского есть именное место в центральной синагоге Киева.

Об этом заявил раввин ВСУ Давид Мильман в комментарии немецкому изданию Deutsche Welle.

По его словам, кресло президента Украины находится в первом ряду и расположено по правому краю. В то же время Мильман отмечает, что на этом месте могут сидеть и другие посетители религиозного учреждения.

"Когда нет владельца, здесь может сидеть кто-либо другой", – объяснил раввин.

Именное место Зеленского в синагоге Киева

Ранее мы рассказывали, что в 2023 году Путин называл Зеленского "позором еврейского народа".

"У меня много друзей евреев. Они говорят: Зеленский не еврей, он позор еврейского народа", - заявил Путин.

Зеленский в ответ на это назвал Путина "вторым королем антисемитизма".

"Как будто он не до конца понимает свои слова. Извините, но он как будто второй король антисемитизма после Гитлера. Это говорит президент. Цивилизованный мир не может так говорить. Но мне было важно услышать реакцию мира, и я благодарен за поддержку", - сказал Владимир Зеленский.