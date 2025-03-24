Украина и Россия близки к полному прекращению огня по линии фронта.

Об этом заявила спикер Госдепа США Тэмми Брюс в ходе краткого интервью в Белом доме.

"Мы работаем только над одним – над прекращением огня. Мне нечего сказать о том, что наступит после прекращения огня, которое должно проявиться в полной мере. И мы близки к этому. Вот что интересно. Мы никогда не были так близки к полному прекращению огня", – сообщила Брюс.

Также представитель США прокомментировала вопрос недоверия Украины к обещаниям россиян.

"Речь идёт не о доверии или о том, с кем вы имеете дело, нравятся ли они вам или нет. Вопрос в том, чем вы заканчиваете? Это то, с чем мы все согласны, и что приведёт нас к прекращению бойни? Люди, живущие вчера, сегодня мертвы. Люди, живущие сегодня, не будут живы завтра, и фокус должен оставаться в этих рамках. Обсуждения, что проходят сейчас в Саудовской Аравии, разговоры между президентами и дипломатические беседы ведут нас к миру. Это единственное, что имеет значение, когда мы думаем о следующем дне", – подчернула Брюс.

Ранее представитель Госдепа сообщила, когда можно будет говорить о мире между Украиной и Россией.

Напомним, в Белом доме заявили, что верят обещанию Кремля прекратить удары по украинской энергетике.