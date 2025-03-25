Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси. Церемония инаугурации состоялась в зале торжественных церемоний во дворце независимости.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

На церемонии присутствовали более 1100 человек.

В начале церемонии под звуки марша внесли конституцию Беларуси. Открыл церемонию глава Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко, который объявил, что волей народа страны на свободных и демократических выборах президентом избран Лукашенко.

Положив правую руку на Конституцию, Лукашенко произнес присягу на белорусском языке.

Затем был исполнен гимн Беларуси, после чего президент подписал акт о принесении присяги. Председатель ЦИК вручил Лукашенко удостоверение президента.

"Я прежде всего хотел бы поздравить всех нас с победой на выборах. Это победа не только моя, президента, но и миллионов наших белорусов. 26 января мы преодолели очередной исторический перекресток. Прошли его уверенно и мудро, не свернув с дороги, по которой идем треть века. Это путь мира и созидания, национального единства и патриотизма, справедливости и широких возможностей для каждого - все то, что мы называем государством для народа. Это наш белорусский путь!" - заявил Лукашенко на церемонии инаугурации.

Он занимает высшую должность страны с 1994 года и становится президентом в седьмой раз.

В январе мы рассказывали, как Лукашенко голосовал на президентских выборах.

По их итогам он набрал почти 87% голосов.