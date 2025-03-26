Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подвергается критике со стороны европейских дипломатов.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники среди высокопоставленных чиновников Евросоюза.

По данным издания, проблемы Каллас начались в первый же день на должности, когда она приехала в Киев и написала, что "Европейский союз хочет, чтобы Украина выиграла эту войну".

Некоторые чиновники ЕС озвучили беспокойство, что Каллас так быстро "почувствовала себя вправе выйти за рамки того, что они считали устоявшимися формулировками".

"Если послушать ее, то создается впечатление, что мы находимся в состоянии войны с Россией, что не соответствует линии ЕС", - заявил изданию еврочиновник.

"Она по-прежнему действует как премьер-министр", - добавил европейский дипломат.

Как пишет Politico, Каллас занимает ястребиную позицию по отношению к РФ и давит на страны ЕС, чтобы они больше помогали Украине. Некоторые "раздражены ее стилем руководства" и "отсутствием консультаций по деликатным вопросам". В частности, Испания и Италия не разделяют ее оценку Москвы как непосредственной угрозы ЕС.

А ее инициатива с выделением Украине 40 миллиардной военной помощи провалилась. Также европейцев раздражают ее заявления после конфликта украинского президента Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом о том, что "свободному миру нужен новый лидер".

"Большинство стран не хотят обострять отношения с Соединенными Штатами. Сказать, что свободному миру нужен новый лидер, — это просто не то, что большинство лидеров хотели бы высказать", - отметил дипломат.

Ранее в Politico писали, что Каллас "возлагала большие надежды" на возможность мобилизовать до 40 миллиардов евро для военной помощи Украине.

После провала плана Каллас предложила снизить сумму помощи до 5 миллиардов евро, но и это предложение не прошло.