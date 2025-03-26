Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал документы об увольнении федерального канцлера Олафа Шольца и 14 министров его правительства.

Об этом сообщает Spiegel.

По информации издания, торжественная церемония прошла в президентском дворце Бельвю в центре Берлина во вторник, 25 марта.

Перед церемонией Штайнмайер напомнил о главных вызовах, с которыми столкнулось правительство Шольца: пандемию коронавируса, полномасштабное вторжение России в Украину, нападение ХАМАС на Израиль и боевые действия в секторе Газа.

В обращенной к министрам речи Штайнмайер поблагодарил их и выразил им признательность, назвав Шольца "голосом разума", а также похвалив канцлера и правительство за "огромные усилия", в том числе для преодоления последствий войны в Украине.

Согласно статье 69 Основного закона ФРГ, канцлер и министры прекращают работу в день созыва нового бундестага. Накануне состоялось его первое заседание.

Несмотря на это, Штайнмайер попросил Шольца и всех 14 министров остаться на посту еще на несколько недель как временно исполняющих обязанности. Эта процедура предусматривается законом страны.

В настоящее время канцлер вместе с министрами продолжат работу до формирования нового правительства. Фридрих Мерц пообещал закончить его к Пасхе, 20 апреля.

Напомним, 23 февраля в Германии прошли внеочередные выборы в парламент. Победу одержала партия ХДС, получившая 28,5% голосов. Второе место получила ультраправая партия "Альтернатива для Германии". СДПГ заняла третье место с результатом в 16,4%.

В начале марта в ФРГ официально начались коалиционные переговоры между блоком ХДС-ХСС и Социал-демократической партией.