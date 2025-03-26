Украина не имеет человеческих ресурсов, чтобы дойти до Москвы и полностью разбить войска РФ.

Об этом заявил посол страны в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на встрече со студентами во Львове.

По его словам, к планам нужно подходить объективно.

"Можем ли мы сейчас это сделать? Что украинские войска дойдут до Москвы? Считаем: от Конотопа – это 625 км. 625 км – разбить там врага, поднять наши флаги. Сделать круг почета на танке и поехать назад. Вы представьте себе, насколько должны быть растянуты войска? Есть ли в Украине столько людей? Вы знаете, даже если, мне кажется, уже девушек начнем призывать, не хватит", - заявил экс-главком.

Он добавил, что еще одним важным фактором является нынешнее состояние потерь Украины.

"Никто не мог этого себе представить. Посчитайте, что такое 50 000 от 5,5 млн стоявших на учете. Результат равен нулю. Это критическая точка, которую, мне что-то кажется, мы вряд ли перейдем", - сказал Залужный.

На той же встрече Залужный заявил, что во время его работы главкомом ему звонили из Румынии и просили не рассказывать о падении российских "Шахедов" на территории этой страны.

Ранее в своей книге "Моя война" он написал, что 25 лет назад гадалка рассказала ему о большой войне, в которой он будет "главным".