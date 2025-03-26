Соединенные Штаты в контексте урегулирования в Украине готовы рассмотреть переподключение России к системе SWIFT.

Об этом заявил министр финансов Скотт Бессант, его комментарий опубликовал телеканал Fox News.

Чиновник ответил на вопрос, вернут ли России доступ к банковской системе SWIFT в рамках соглашения по Чёрному морю.

"Я думаю, что все находится на столе... У нас есть стратегия максимального давления на Иран, у нас есть стратегия максимального давления на хуситов, и то, будут ли санкции против России ослаблены или усилены, будет зависеть от ее дальнейших действий.

Президент Трамп, я думаю, не будет колебаться в том, чтобы усилить санкции, если это даст ему преимущество в переговорах", - сказал Бессант.

Ранее Москва заявила, что требует снятия санкций со своего аграрного сектора в обмен на перемирие на Черном море.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос рассматривается.

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