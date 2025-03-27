В Верховной Раде создали временную следственную комиссию по расследованию "возможных нарушений законодательства Украины при осуществлении мер по обороне государства".

Об этом сообщает народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Председателем будет выступать нардеп от "Слуги народа" Александр Бакумов, а заместителем - нардеп от "Батькивщины" Михаил Цымбалюк.

Также среди членов прописаны народные депутаты Марьяна Безуглая и Роман Костенко.

Какие именно нарушения будет расследовать ВСК, Гончаренко не уточняет.

Напомним, Департамент стратегических расследований (ДСР) Национальной полиции Украины заявил о причастности двух сотрудников Управления ДСР в Закарпатской области к "противоправной деятельности" по делу Дениса Комарницкого, который сбежал из Украины.

Также в марте мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в Киевской городской государственной администрации и на коммунальных предприятиях столицы начались массовые увольнения чиновников, которые связаны с расследованием коррупции в земельной сфере.