Власти США решили приостановить выплату взносов во Всемирную торговую организацию (ВТО) за 2024 и 2025 годы из-за сокращения государственных расходов.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, 4 марта на заседании ВТО, посвященном бюджету, делегат от США заявил, что платежи Вашингтона в бюджеты 2024 и 2025 годов приостановлены до пересмотра взносов в международные организации и что он позже проинформирует организацию о результатах пересмотра.

Также источник агентства рассказал, что ВТО разрабатывает план Б на случай длительной паузы в финансировании.

Бюджет ВТО в 2024 году составил 232 миллиона долларов., причем на долю США приходилось 11% от этой суммы - больше, чем у других стран.

Правила ВТО предусматривают штрафы к любому члену организации, который не платит взносы. Пока неизвестно, наложит ли ВТО штраф на США.

Как мы писали, в феврале группа сенаторов-республиканцев внесла на рассмотрение конгресса США законопроект о полном выходе страны из ООН.

В том же месяце сообщалось, что США пересмотрят свое членство в Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).