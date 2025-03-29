Украина вернула еще пять украинских детей с временно оккупированных территорий и РФ. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Среди спасенных 10-летний мальчик, который долго оставался в оккупации вместе с больной бабушкой.

"Когда началась война, его мать была в другом городе. Она несколько раз, рискуя всем, пыталась забрать сына самостоятельно, но безрезультатно. Теперь семья снова вместе и в безопасности на территории Украины", - говорится в сообщении.

Ермак отметил, что данное возвращение стало возможным благодаря усилиям в рамках инициативы президента Украины Владимира Зеленского "Bring Kids Back UA", а также при усилиях Офиса Омбудсмана.

Он также поблагодарил Государство Катар за медиацию по возвращению пятерых детей на родину.

"Выполняем задачи Президента – вернуть всех", - подытожил глава ОП.

Напомним, вчера СМИ писали, что Госдеп США ненадолго продлил финансирование программы отслеживания вывезенных в Россию украинских детей, которая ранее была заморожена.

Однако госсекретарь США Марко Рубио опроверг эту информацию.

Война в Украине идет 1130-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 29 марта 2025 года в обновляемом онлайне.