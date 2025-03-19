Сегодня, 19 марта, Украина провела очередной обмен пленными с Россией. Из плена вернулись 197 украинцев.

Об этом информирует пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее сообщалось об обмене 175 на 175, но российский лидер Путин заявлял, что вне обмена передадут тяжелораненых. Факт передачи подтверждает СБУ и публикует соответствующие видео и фото.

Напомним, 15 января состоялся первый в 2025 году обмен пленными. Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина вернула 25 военных, в том числе защищавших "Азовсталь" и Мариуполь.

А 5 февраля Украина вернула из российского плена 150 граждан.

Война в Украине идет 1120-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 19 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Накануне российские паблики сообщали о попытке наступления ВСУ через границу с Белгородской областью РФ. Генерал Наев заявил, что ВСУ отошли на одном из участков фронта в Донецкой области. Нардеп Безуглая сообщила, что армия РФ зашла в Сумскую область. Также Безуглая заявила, что "могут быть отрицательные новости из Запорожской области".

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