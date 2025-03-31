Польша депортировала украинца, который в Познани избивал прохожих телескопической дубинкой и приставал к девушкам.

Об этом сообщает местная полиция.

При задержании в кармане у украинца нашли нож с лезвием более 15 см, а в квартире - наркотики.

В частности, 46-летний мужчина избил мужчину, который гулял с 10-летним сыном, за замечание, что на велосипеде ехать по тротуаре запрещено.

Перед этим он также проявил агрессию к бездомному, а двумя днями ранее приставал к девушкам, показывая им непристойные жесты, и ударил прохожего кулаком в лицо.

Судя по кадрам, мужчина работал доставщиком на велосипеде.

Ранее мы рассказывали, что Польша экстрадировала в Украину военного, который в 2023 году врезался в автобус под Киевом.

А перед этим в Украину выслали застройщика, который обманул инвесторов киевских новостроек и сбежал в Испанию. По данным прессы, речь шла об Анатолии Войцеховском, которого дважды задерживали, дважды отправляли под стражу, но он уплатил залоги и сбежал за границу. Его объявили в международный розыск и нашли в Испании.