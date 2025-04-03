Бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба переехал к своей гражданской жене, издателю Светлане Павелецкой. Квартиру, в которой живет пара, женщина купила за 282 000 долларов.

Об этом говорится в сюжете проекта "По хатах" от "Люкс ФМ", журналисты которого побывали у них дома.

Трехкомнатная квартира Павелецкой находится в центре Киева, рядом с парком Тараса Шевченко. Сожительница экс-министра приобрела дорогую недвижимость весной 2021 года.

Кулеба рассказал, что после переезда к Павелецкой купил холодильник с телевизором и платит за коммунальные услуги, которые обходятся ему в 8500 гривен.

Убирать помещения хозяевам помогает домработница, которая приходит к ним дважды в неделю.

Павелецкая сказала журналистке проекта, что пустила съемочную группу домой, потому что имущество задекларировано.

Напомним, Кулеба начал встречаться с Павелецкой как раз в год покупки ею квартиры - в 2021-м. Вскоре он официально развелся со своей женой - депутатом Киевсовета Евгенией Кулебой.

В начале этого года Павелецкая решила диверсифицировать свой бизнес и открыла секс-шоп под названием NJOY.