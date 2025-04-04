По ходатайству прокурора суд изменил меру пресечения полковнику Илье Лапину по делу о ненадлежащей обороне Харьковской области. Его отпустили из СИЗО под домашний арест.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Изучение материалов уголовного производства и характеризующих данных одного из подозреваемых по ч. 4 ст. 425, ст. 429 УК Украины – бывшего командира 415-го батальона 125-й бригады ТрО, учитывая его преклонный возраст, многочисленные заболевания, а также ухудшение состояния здоровья прокурором Офиса генерального прокурора в Печерский районный суд Киева подано ходатайство об изменении последней меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей. По результатам рассмотрения ходатайства прокурора судом принято решение об изменении ему меры пресечения по содержанию под стражей на круглосуточный домашний арест с возможностью покидать домовладение для проведения лечения", - сказано в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, 20 января сотрудники СБУ и ГБР задержали трёх подозреваемых в ненадлежащей защите Харьковской области во время наступления РФ в мае 2024 года, в том числе Лапина.

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