Эпоха глобализации "подошла к концу" в связи с введением президентом США Дональдом Трампом новых тарифов почти для всего мира.

Об этом заявил главный секретарь Министерства финансов Великобритании Даррен Джонс в программе BBC Sunday Politics.

По его словам, люди должны быть готовы к тому, что ситуация в мировой экономике станет сложнее.

Телеведущая спросила секретаря о том, закончилась ли эпоха "дешевой быстрой моды или дешевых телевизоров". На этот вопрос Джонс ответил: "Да, она закончилась. Глобализация, какой мы ее знали последние несколько десятилетий, подошла к концу".

При этом Джонсон отметил, что правительство уверено в том, что соглашение с Дональдом Трампом по тарифам может быть достигнуто, и переговоры в настоящее время продолжаются.

Напомним, сегодня президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth предупредил американцев о наступлении трудных времен, заявив, что происходит "экономическая революция". Несмотря на это, по его словам, в конечном итоге США придут "к историческому результату".