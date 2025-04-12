Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала служащего Вооружённых сил Украины, который в публикациях в соцсети ТикТок призывал дезертировать из армии.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

Военнослужащий одной из частей Черниговского гарнизона "систематически публиковал собственноручно созданные им видеоматериалы в приложении TikTok, в которых призвал военнослужащих Сил обороны Украины к самовольному оставлению части и подстрекал население к свержению конституционного строя".

Он задержан СБУ и отправлен под стражу.

Публикуются скриншоты видеопубликаций . Один из роликов озаглавлен: "Зеленского и всю власть на пожизненное с конфискацией имущества". В названия других видео фигурируют призывы к миру и переговорам.

Ранее широкую огласку получила переписка в Фейсбуке, где служащий ВСУ заявил, что ему не жалко гражданских после ракетных ударов РФ по городам Украины.

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