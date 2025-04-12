Отдельные виды западных вооружений в Украине ложились "на полку" из-за неэффективности.

Об этом заявил зампредседателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности Егор Чернев в эфире телемарафона.

"Я могу привести пример "Экскалибура", это артснаряд с GPS-наведением, который стоит десятки тысяч долларов – и является неэффективным в условиях работы РЭБ", – сказал Чернев.

По его словам, объёмы таких вооружений были невелики, Украина давала по ним партнёрам обратную связь, и поставки прекращались.

Ранее в Германии выпустили доклад о неэффективности отдельных своих вооружений на поле боя в Украине.

Война в Украине идет 1144-й день. Последние новости с главными событиями 12 апреля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ захватила Александрополь западнее Горловки, сообщает Deep State. Неприятель также взял деревню Калиново. В украинском Генштабе сообщили, что россияне могут начать операцию по окружению Сум. На вчерашнем "Рамштайне" Украине объявили помощи на 21 млрд евро.

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