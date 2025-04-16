Бывший президент США Джо Байден впервые публично выступил после инаугурации нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа.

Политик появился на национальной конференции адвокатов, консультантов и представителей лиц с инвалидностью (ACRD).

В своей речи он раскритиковал работу преемника.

По словам Байдена, менее чем за 100 дней было нанесено столько ущерба и разрушений, что "от этого захватывает дух".

"It's kind of breathtaking", - дословно сказал Байден, снова допустив ляп, как с ним часто происходит в последнее время. Ведь английское breathtaking используется только в положительном ключе и переводится как "захватывающий", "потрясающий", "головокружительный", "бесподобный", "изумительный". Однако Байден явно подразумевал негативный контекст.

При этом Украину Байден не упоминал. В целом речь была посвящена вопросам социального обеспечения граждан, финансирование которой может сократить Трамп.

Бывший президент говорил о необходимости защиты и уважения миллионов пенсионеров, инвалидов и людей, которые по другим причинам нуждаются в поддержке государства. Он заявил, что новая власть уже уволила из Службы соцобеспечения 7 тысяч работников, включая наиболее опытных служащих, а также планирует "выставить за дверь еще тысячи".

Байден подчеркнул, что защита программы соцобеспечения очень важна, поэтому демократы проводят крупную акцию протеста против ее сокращения.

Ранее СМИ писали, что Байден хочет вернуться в политику, но демократы этому не рады.

Напомним, Трамп тоже постоянно жестко критикует Байдена. Так, он обвинил в начале войны в Украине трех человек, включая своего предшественника-демократа.