В Одессе планируют объединить Одесский национальный морской университет и Национальный университет "Одесская морская академия".

Об этом сообщил в своем Фейсбуке ректор морской академии Михаил Миюсов.

Решение о слиянии вузов уже принято. Это произошло на встрече заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого и членов ректоратов Одесской морской академии и Одесского национального морского университета.

Объединенное учебное заведение будет готовить кадры для торгового и технического флота, морских инженеров, а также юристов, психологов и других специалистов.

Распоряжение о подготовке к слиянию министр образования и науки Оксен Лисовой подписал еще в январе. Такие действия соответствуют взятому правительством курсу на сокращение числа вузов в Украине.

Не все согласны с таким курсом. Одесские телеграм-каналы сообщают, что студенты Одесского национального морского университета вышли на митинг против слияния с академией.

На опубликованных кадрах можно заметить, как группа из более чем 50 молодых людей стоит с плакатами, требуя не объединять учебные заведения.

Напомним, в феврале Кабмин решил слить Национальный университет "Одесская юридическая академия" и Одесский национальный университет им. И. Мечникова.

В Одесской юракадемии призвали Владимира Зеленского и правительство отменить присоединение.