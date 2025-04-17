Администрация президента США Джо Байдена долгое время не давала Украине ATACMS не из-за страха Третьей мировой войны, а из-за нехватки этих ракет.

Об этом заявил экс-советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан во время выступления на форуме в Гарварде.

"Вы сказали, что я утверждал, будто мы не предоставили из-за страха перед Третьей мировой войной. Но я не думаю, что когда-либо говорил это в отношении ATACMS. Первоначально мы не предоставили их, потому что министр обороны и Вооружённые силы США сообщили президенту, что в арсенале США этих ракет недостаточно, чтобы удовлетворить наши собственные базовые нужды в сдерживании. Они фактически сказали: "Мы не рекомендуем передавать их другой стране", - рассказал Салливан.

По его словам, со временем США произвели больше этих ракет, и тогда смогли передать их Украине.

При этом добавил, что вторым фактором все же был "вопрос эскалации", который в начале войны "воспринимался иначе, чем в 2024 году".

"Мы, принимая различные решения, оценивали уровень допустимого риска, чтобы дать Украине необходимое и в то же время не допустить спирали эскалации", - отметил Салливан.

Напомним, в марте СМИ писали, что в Украине закончились запасы ракет дальнего радиуса действия ATACMS, которые предоставляли США.

Война в Украине идет 1149-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 17 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.