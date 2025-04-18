Служба внешней разведки России выпустила заявление под заголовком "Еврофашизм, как и 80 лет назад, общий враг Москвы и Вашингтона".

В нем проводится линия, что текущие разногласия между США и Евросоюзом могут создать почву для сближения Москвы и Вашингтона, "как это уже не раз бывало в прошлом".

В качестве примера приводится недавний скандал вокруг заявления французского депутата Европарламента Рафаэля Глюксмана, потребовавшего у США "вернуть" статую Свободы из-за поддержки "тиранов" (то есть, намерений вести переговоры с Путиным). Что вызвало гневную отповедь из Белого дома.

В заявлении утверждается, что "еврофашизм" проявлялся как в прошлом, так и в современных политических процессах, включая поддержку Украины.

Также акцентируется внимание на прецедентах, когда США и Россия выступали единым фронтом против европейских держав. В первую очередь - во время Второй Мировой войны. А также, например, во время Суэцкого кризиса 1956 года (тогда США и СССР совместно выступили против интервенции франко-британских войск в район Суэцкого канала).

Также в СВР вспоминают о "симпатиях части американского общества к России" во время Крымской войны в середине XIX века - когда французы и англичане высадились в Крыму. Ту коалицию в Москве сравнили с нынешней "коалицией желающих", которая планирует ввести войска в Украину.

В СВР при этом напоминают, что британцы сожгли Капитолий и Белый дом в 1814 году, когда оккупировали Вашингтон.

Также внешняя разведка РФ утверждает, что британцы в лице Черчилля втянули США и СССР в "холодную войну". В СВР пишут, что Лондон и сейчас играет "ведущую деструктивную роль" в украинском конфликте, в том числе через поддержку радикальных элементов, "связанных с идеологией нацизма".

Напомним, вчера США проголосовали против резолюции с осуждением российской агрессии против Украины - вместе с РФ, Беларусью и Эритреей.