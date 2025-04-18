Кабинет министров прекратил действие межправительственного соглашения с Россией о пенсионном обеспечении граждан, работавших в районах Крайнего Севера.

Об этом по итогам сегодняшнего заседания Кабмина сообщил в своем телеграм-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Прекращено действие временного соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о гарантиях прав граждан, работавших в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в области пенсионного обеспечения", - написал он.

Документ был подписан 15 января 1993 года в российской столице.

Год назад власти Москвы разорвали договор аренды земли с украинским посольством. Речь об историческом здании в центре Москвы на Леонтьевском переулке.

А в 2023 году Украина расторгла соглашение с Россией по обслуживанию ракетного комплекса "Сатана", заключенное в феврале 2006 года.