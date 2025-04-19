В 2025 году, особенно весной, резко возросло количество тел погибших украинских военных, которые передаются домой во время обменов с Россией.

Как известно, в марте и апреле прошло два таких обмена, в ходе которых Украина получила по 909 тел. При обменах в январе и феврале их было по 757.

Для сравнения, с октября по декабрь прошлого года проходило четыре обмена, в ходе которых число тел колебалось в пределах 501-563, а год назад (в марте-апреле 2024 года) - в пределах 100-140.

При этом число переданных в РФ российских погибших даже снижалось - с 49 в январе до 41 в апреле. Соотношение переданных тел не показывает соотношение общих потерь двух армий, а является свидетельством того, кто владеет инициативой и наступает на фронте и за кем, соответственно, остаётся поле боя (подробнее это мы уже анализировали в отдельном материале).

Чем объяснить рост числа переданных на обмен тел погибших украинских военных в последние месяцы?

Возможное объяснение - это наступление российских войск в Курской области и фактическая ликвидация там украинского плацдарма. Это началось ещё в феврале, когда россиянам удалось взять под контроль логистику ВСУ на Суджу, а ускорилось после 8 марта, когда армия РФ вышли в тыл украинским войскам через газовую трубу.

Это вынудило украинские войска спешно отступать, чтобы не оказаться в окружении.

Сами бойцы ВСУ признают, что отступление не было хорошо организованным и многие украинские военные погибли или попали в плен.

Накануне СМИ писали о том, что перед Пасхой Россия и Украина проведут масштабный обмен пленными.

В марте Украина провела очередной обмен пленными с Россией, вернув из плена 197 украинцев.