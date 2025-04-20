Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником Пасхи.

Он отметил, что рано или поздно, но непременно зло отступит и жизнь восторжествует.

"Мы хотим этого все 1152 дня полномасштабной войны. Мы единые в этом. Каждый день и особенно сегодня, когда украинцы всех христианских конфессий отмечают Пасху в одну дату. Вместе. Мы вместе боремся за Украину. И вместе молимся об Украине.

Пусть час зла кончится. Придет день жизни. День мира. День Украины. День длиной в век. И мы сможем снова собраться вместе. За одним столом. В мирную Пасху. Пусть все это сбудется. Да поможет нам Бог в этом. Да будет мир. Да будет Украина", - заявил президент.

Напомним, Зеленский заявил, что украинское предложение продлить режим прекращения огня на 30 дней после 24:00 сегодняшнего дня остается в силе.

При этом он отметил, что российская армия не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине.

Война в Украине идет 1152-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 20 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

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