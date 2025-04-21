Япония заявила, что не готова пойти на большие уступки Трампу в торговых переговорах.

Об заявил премьер-министр страны Сигэру Исиба передаёт новостное агентство Bloomberg.

Президент США хочет продавать Японии больше автомобилей и сельскохозяйственной продукции.

"Если Япония пойдет на все уступки, мы не сможем защитить наши национальные интересы. Мы работаем над защитой японского сельского хозяйства. Мы должны продолжать защищать его, и, конечно, мы также должны защищать безопасность потребителей", – сказал Исиба.

На прошлой неделе стороны уже провели переговоры в Вашингтоне. Второй раунд должен состояться до конца апреля, пишет издание.

Напомним, Япония, Китай и Южная Корея договорились о совместном ответе на пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом.

Так, на фоне торговых ограничний, анонсированных американским лидером, Япония и Южная Корея намерены импортировать полупроводниковое сырьё из Китая, в свою очередь КНР заинтересована в закупке микросхем из Японии и Южной Кореи.

Ранее появилось видео, как Сигэру Исиба уснул во время голосования за его выбор второй срок.