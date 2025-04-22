В Воздушных силах опровергли информацию о том, что в небе Украины летает разведывательный самолёт Saab 340 AEW&C, предоставленный Швецией.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его сведениям на самом деле это Ан-26 военно-транспортной авиации ВСУ, выполняющий определённую задачу.

Напомним, в BBC сообщали, что летающие радары ACS-890 могут усилить ПВО Украины, обнаруживая российские ракеты и передавая координаты их движения истребителям F-16.

Война в Украине идет 1154-й день. Последние новости с главными событиями 22 апреля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Главком ВСУ Александр Сырский сообщил о том, что продолжаются интенсивные боевые действия около государственной границы на северо-востоке страны. По словам Сырского, войска РФ пытаются выбить ВСУ с территории Курщины и захватить приграничные территории Сумской области Украины. в Минобороны РФ официально заявили об окончании пасхального перемирия и продолжении войны.

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