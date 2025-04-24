Признание Крыма российским со стороны президента США Дональда Трампа грозит расколом внутри Евросоюза и НАТО.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По словам высокопоставленного европейского чиновника, отдельные европейские страны уже сообщили американскому лидеру, что не будут признавать полуостров российским, а также будут пытаться отговорить его от этого.

"Статус Крыма может создать серьезный дипломатический кризис для НАТО, чья заявленная позиция заключается в том, чтобы никогда не признавать контроль России над полуостровом. Однако предлагаемая сделка и вероятность того, что США могут отказаться от переговоров, обвинить Киев и нормализовать отношения с Москвой, могут привести к разногласиям среди лидеров НАТО. Аналогичные разногласия, вероятно, усилятся и внутри ЕС, в частности, по вопросу о том, что делать с экономическими санкциями блока, введенными против России, если Вашингтон решит пойти дальше и снять ограничения", - пишет издание.

Также один из представителей ЕС заявил, что "дела выглядят совсем нехорошо".

По его мнению, любой шаг США по признанию Крыма территорией России или требование к европейским столицам смягчить санкции против Москвы "убьет единство ЕС".

"Худшим вариантом было бы, если бы [США] не смогли достичь соглашения между Украиной и Россией, и все это было бы навязано Украине. Вот тогда Европе придется выбирать [между Украиной и США]", - сказал высокопоставленный дипломат ЕС.

Второй высокопоставленный дипломат ЕС заявил, что "Крым и будущие стремления к членству в НАТО - это для нас красные линии. Мы не можем от них отказаться".

Напомним, ранее "Страна" уже анализировала, что если Трамп признает Крым российским и снимет санкции с РФ, это откроет дорогу к аналогичным шагам со стороны других стран мира. В том числе со стороны членов Евросоюза.