Главы парламентских комитетов семи стран Европы обратились к США с призывом ужесточить подход к России.

Об этом сообщает газета Le Monde.

В совместном заявлении парламентарии Украины, Великобритании, Франции, Чехии, Литвы, Латвии и Эстонии призвали президента США Дональда Трампа и американский Конгресс "проявить решимость в противодействии агрессии со стороны РФ".

"Они осудили политику умиротворения и потребовали занять единую и жёсткую позицию против террористического режима России, подчеркнув: Украина не может быть объектом внешнего давления или компромиссов, касающихся её суверенитета", – говорится в статье.

Также они призвали НАТО немедленно принять Украину и ускорить её вступление в ЕС.

Другими словами, парламентарии семи стран Европы призывают Трампа отказаться от его мирного плана, которые подразумевают запрет на вступление Украины в НАТО, снятие американских санкций с РФ и признание Вашингтоном российского статуса Крыма.

Также похожие заявления в последние дни звучат и в США (том числе со стороны ряда представителей Республиканской партии), сопровождаемые призывом к Трампу отказаться от "политики умиротворения" в отношении Путина и ужесточить давление на РФ.

Напомним СМИ писали, что против Трампа началась скоординированная кампания давления для отказа от своего первоначального мирного плана и согласия на правки к нему, которые предложили Киев и европейцы.