Убийство в Балашихе российского генерал-лейтенанта Ярослава Москалика было организовано украинскими спецслужбами.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"Это правильная работа наших спецслужб. Даже если в ближайшее время мы дойдём до прекращения войны, работа спецслужб только начнётся. И это направление — ликвидация преступников, которые стреляли по мирному населению, запускали ракеты, анализировали, принимали решения, отдавали приказы — это будет основной задачей наших спецслужб и развитием нашей Службы безопасности Украины в ближайшие 10, 20, 30 лет — сколько потребуется", - сказал Костенко.

Напомним, Москалик погиб в результате взрыва автомобиля на прошлой неделе, 25 апреля. Он занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ.

На выходных в России заявили о задержании подозреваемого в подрыве Москалика в Подмосковье. Задержанный - уроженец Сумской области Игнат Кузин.