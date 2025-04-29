Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что Украина является "одной из самых коррумпированных стран в мире", даже во время войны.

Об этом он сказал во время интервью телеканалу Fox News.

По его словам, необходимо внимательно контролировать средства, которые передают Киеву.

"Украина была и остается одной из самых коррумпированных стран в мире... Вместо того чтобы пытаться поправить президента (на встрече в Белом Доме - Ред.), Зеленский мог бы сидеть бок о бок с президентом, подписывая сделку по полезным ископаемым", – заявил Уолтц.

При этом он подчеркнул, что Украина уже получила "миллиарды средств". Однако также выразил сомнения, что предшествующая администрация во главе с экс-президентом Джо Байденом контролировала, на что Киев их тратил.

Напомним, в этом году Украине снова не хватает средств на армию, заложенных в изначальном бюджете, из-за чего под угрозой оказались выплаты зарплат военным.

Ранее СМИ писали, что администрация президента США не поддержала стремление Европы продолжать военную помощь Украине.