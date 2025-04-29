Совет Безопасности ООН проведет важное заседание, созванное председательством Франции, по поводу российской агрессии против Украины и ее продолжающегося террора против гражданских людей.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

Оно состоится в 23:00 по Киеву.

"Глава МИД призвал членов Совбеза выразить свою решительную поддержку шагам Украины к миру, четко осудить эскалацию террора России против гражданских людей и занять принципиальную позицию по необходимости усиления давления на Москву", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее США при президенте Дональде Трампе голосовали против всех подобных резолюций с осуждением агрессии РФ, как заявлялось, чтобы не сорвать мирные переговоры.

Война в Украине идет 1161-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 29 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

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