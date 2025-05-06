Бундестаг не смог утвердить немецким канцлером лидера консерваторов Фридриха Мерца. Это первый подобный случай в истории ФРГ после Второй мировой войны.

О неудачном голосовании сообщают немецкие СМИ.

Мерц набрал лишь 310 из необходимых 316 голосов парламентариев, а против его кандидатуры выступили 307 депутатов. Всего проголосовал 621 из 630 парламентариев.

После несостоявшегося избрания канцлера заседание бундестага прервали для консультаций между парламентскими фракциями. Повторное голосование должно состояться в течение 14 дней, как предписывает 63-я статья основного закона Германии. Если и в этом случае Мерц не получит необходимые 316 голосов из 630, то при третьей попытке ему для избрания канцлером будет достаточно простого большинства.

Дата повторного голосования пока неизвестна. По данным источников журналистов, в бундестаге обсуждают возможность провести новые выборы главы правительства завтра. Если фракциям не удастся договориться об этом, голосование, вероятно, состоится 9 мая.

Комментаторы называют голосование полной катастрофой и ударом под дых для Мерца, который уже завтра должен был посетить Париж и Варшаву, что стало бы сигналом о возвращении Германии к лидерству в ЕС.

Тем временем ультраправая "Альтернатива для Германии" призывает к новым выборам.

"Мерц должен уйти в отставку и расчистить путь для всеобщих выборов", — заявила лидер партии Алиса Вайдель, назвав голосование в бундестаге "хорошим днем ​​для Германии".

26 марта президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал документы об увольнении федерального канцлера Олафа Шольца и 14 министров его правительства. Шольц исполнял обязанности канцлера до выборов нового. В воскресенье в Берлине прошла торжественная церемония прощания с ним.

Вчера лидеры Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) подписали коалиционное соглашение, что открыло путь к назначению министров в новом правительстве.