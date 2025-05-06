Лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц избран канцлером Германии.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Депутаты бундестага поддержали его кандидатуру со второй попытки. За него проголосовали 325 парламентариев при минимально необходимых 316.

Таким образом Мерц стал десятым канцлером в истории Германии. Ему предстоит возглавить коалиционное правительство с Социал-демократической партией Германии (СДПГ).

Как мы писали, в первом туре голосования, который тоже состоялся сегодня, ему не удалось получить необходимое количество голосов. Он набрал лишь 310 голосов за. Это был первый подобный случай в истории ФРГ.

После провала первого голосования заседание бундестага было прервано для проведения партийных консультаций. В консервативном блоке ХДС/ХСС обвинили в саботаже голосования своих партнеров по новой правящей коалиции из СДПГ.

Напомним, вчера лидеры Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии подписали коалиционное соглашение, что открыло путь к назначению министров в новом правительстве.