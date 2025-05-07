Прибыль немецких автопроизводителей в первом квартале 2025 года резко снизилась.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на финансовые отчеты компаний в сфере автопрома.

Как пишет издание, компания Mercedes-Benz заявила о падении прибыли на 43% - до 1,73 млрд евро. Чистая прибыль автоконцерна Volkswagen оказалась меньше на 41% - 2,2 млрд евро. А прибыль автопроизводителя BMW составила 2,2 млрд евро, что на 26,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За указанный период выручка автопроизводителя упала на 7,8% - до 33,8 млрд евро.

Острый кризис немецкой автомобилестроительной индустрии связывают с падением спроса на германские машины в Китае и обострением торгово-экономических отношений между КНР и Евросоюзом.

При этом тарифы президента США Дональда Трампа пока практически не оказывают влияния на ситуацию. Ожидается, что они могут усугубить положение автопроизводителей в дальнейшем, так как тот же BMW производит и продает в Соединенных Штатах сотни тысяч автомобилей.

Кризис развивается уже довольно давно: о резком снижении прибыли в 2024 году отчитывались Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW, Audi и Porsche.

Осенью мы писали, что из-за экономического кризиса в Германии никто не покупает автомобили. Новыми машинами забиты стоянки при заводах.

Тогда же немецкий автомобильный концерн Volkswagen сообщил, что готовит сокращение десятков тысяч сотрудников из-за масштабного кризиса.

А в январе китайские автопроизводители начали интересоваться покупкой кризисных немецких автозаводов, особенно Volkswagen.