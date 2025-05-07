Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ближайшие дни в Москве могут быть перебои в работе интернета из-за введения мер безопасности в связи с празднованием 9 Мая.

Об этом он рассказал во время общения с журналистами.

"К этому нужно отнестись с пониманием. Необходимо учитывать то опасное соседство, которое мы имеем", - заявил спикер Кремля.

При этом ранее российская система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций рассылала сообщения, что в Москве до 9 мая будут перебои с интернетом из-за работы глушилок ПВО. Без мобильного интернета могут остаться целые районы.

Местные СМИ пишут, что сегодня все операторы сотовой связи на все утро в Москве и области отключили мобильный интернет. Его не было около трех часов, а люди имели доступ в интернет только через проводные сети или вай-фай.

Со слов жителей Москвы, находясь вне дома, они не могли вызвать такси, зайти в приложения банков или мессенджеров. Около полудня мобильный интернет восстановился, однако продолжение ограничений уже анонсировали на 8 и 9 мая.

Напомним, в российских аэропортах из-за налета дронов на Москву второй день продолжается коллапс.

При этом российские СМИ писали, что Россия применит по Киеву ракеты "Орешник", если Украина ударит по Москве на празднование 9 Мая.